После дождей улицы в Батайске больше недели остаются подтопленными

Власти Батайска отчитались о продолжающейся с 27 мая работе по ликвидации подтоплений. От жителей города поступило уже более 102 сообщений о глубоких лужах во дворах, говорится на сайте администрации.

«Мониторинговыми группами было проведено реагирование по всем адресам. Все службы работают в режиме повышенной готовности»,— сказано в сообщении.

При этом жители города продолжают жаловаться на подтопления в соцсетях и в комментариях телеграм-канала губернатора Ростовской области Василия Голубева.

По их словам, вода проникает на многие участки и дома. Из-за подтоплений разливаются сливные ямы и в городе появляется неприятный запах, отмечают батайчане. Они пишут, что на подтопленных участках уже образовываются болота. Местные СМИ публикуют видео с рыбами, плавающими в глубоких лужах на улицах в частном секторе.

Кристина Федичкина