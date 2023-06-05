AVA Group отметил день защиты детей с жителями и дольщиками

Холдинг AVA Group провел праздничные мероприятия ко Дню защиты детей в сданных жилых комплексах городов Краснодар и Сочи

Совместные мероприятия для жителей стали доброй традицией AVA Group. Развивая атмосферу добрососедства, компания организовала праздники сразу в нескольких жилых комплексах. Активности объединили детей и взрослых, за 3 дня мероприятия посетили более 1000 человек.

1 июня праздники в формате Киндер-пати прошли в ЖК «Премьера», ЖК «Ясный», «Мелодия», «Рассвет», «Восход», «Фреш» (Застройщик ООО «АВА ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛЮС»). Гостей встречали ростовые куклы и аниматоры, с которыми можно было сфотографироваться на память. Самые активные приняли участие в конкурсах и играх, получили традиционные призы и подарки. Поддерживали праздничное настроение артисты оригинального жанра, показывая сложные акробатические и цирковые номера. Родители стали настоящей группой поддержки для детей и участниками командных соревнований.

На следующий день, 2 июня, в микрорайоне Новознаменский состоялось открытие нового сквера. На экологический акции по посадке семейных деревьев в сквере собрались жители ЖК «Спортивный парк», «Марсель», ЖК «Смородина» (Застройщик ООО «Альфа»). Каждой семье были выданы садовые инструменты для посадки, саженец, заранее приготовлены лунки. Участники посадили свое семейное дерево и получили именной «паспорт». Теперь в сквере «Спортивного парка» будут расти деревья, высаженные жителями — остается внимательно следить за ними, поливать и наблюдать, как они растут. Всего было высажено 100 саженцев павловнии Шан — Тонг, быстрорастущего дерева, которое по праву называют «легкими города», а у жителей микрорайона Новознаменский появилось еще одно общественное пространство.

4 июня — начало лета и День защиты детей компания AVA Group традиционно отметила большим праздником в ЖК «Министерские озера» в г. Сочи. На обновлённой набережной для юных жителей было организовано мероприятие в тематике героев сказок. Персонажи известных мультфильмов играли с гостями в игры, проводили весёлые конкурс и флешмобы. Ребята с удовольствием прыгали на батуте и угощались сладкой ватой. Яркий и увлекательный праздник с зажигательной дискотекой, песнями и подарками запомнится детскими улыбками, радостью и хорошим настроением.

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