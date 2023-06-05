История с бородой

«Коммерсантъ Стиль» — о носителях бород идеальной формы и о том, как отрастить себе такую же и выглядеть ухоженным, а не заросшим.
Многие полагают, что отрастить бороду легко — нужно просто перестать бриться (желательно подольше), и брутальная борода постепенно появится сама собой. Так, но не совсем: волосы на лице ничем не отличаются от волос на голове, и о них тоже нужно заботиться. Сегодня уход за бородой больше похож на уход ха кожей: средства, которые сейчас выпускают, тому подтверждение. Для новичка, отращивающего бороду, их разнообразие может сбить с толку: масла, лосьоны, кремы для укладки, специальные шампуни, пилинги, фиксирующие воски и пасты — запутаться очень легко. Однако выбор во многом определяет тип волос — например, для обладателей жестких, непослушных волос идеально подойдет масло, как и тем, у кого сухая кожа лица. Специалисты советуют наносить масла на очищенную кожу: они не только ее увлажнят, но и помогут «приручить» волосы, способствовать более равномерному росту бороды.
Есть еще один шаг, который следует включить в рутину ухода за бородой,— это отшелушивание. Этот процесс не только приятно освежает, но и позволяет средствам для бороды правильно проникать, питать кожу, устранять сухость и шелушение. Делать это нужно не чаще трех раз в неделю.
Тем, у кого жирная кожа, больше подойдут увлажняющие лосьоны или если то же масло, то в гораздо меньшем количестве. Стоит остановить свой выбор на натуральных составах, не содержащих силикона, так как химические вещества могут обезвоживать волосы и кожу, вызывая раздражение, зуд и перхоть. Важно, что, короткая или длинная, борода всегда нуждается в тщательном расчесывании после нанесения средств для их правильного распределения.