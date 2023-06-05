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Коммерсантъ FM
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История с бородой

Как ухаживать за растительностью на лице

«Коммерсантъ Стиль» — о носителях бород идеальной формы и о том, как отрастить себе такую же и выглядеть ухоженным, а не заросшим.

Многие полагают, что отрастить бороду легко — нужно просто перестать бриться (желательно подольше), и брутальная борода постепенно появится сама собой. Так, но не совсем: волосы на лице ничем не отличаются от волос на голове, и о них тоже нужно заботиться. Сегодня уход за бородой больше похож на уход ха кожей: средства, которые сейчас выпускают, тому подтверждение. Для новичка, отращивающего бороду, их разнообразие может сбить с толку: масла, лосьоны, кремы для укладки, специальные шампуни, пилинги, фиксирующие воски и пасты — запутаться очень легко. Однако выбор во многом определяет тип волос — например, для обладателей жестких, непослушных волос идеально подойдет масло, как и тем, у кого сухая кожа лица. Специалисты советуют наносить масла на очищенную кожу: они не только ее увлажнят, но и помогут «приручить» волосы, способствовать более равномерному росту бороды.

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Сет Роген

Сет Роген

Фото: Presley Ann / Getty Images for SeeHer

Джейк Джилленхал

Джейк Джилленхал

Фото: Steve Granitz / FilmMagic

Поль Мескал

Поль Мескал

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Владимир Яглыч

Владимир Яглыч

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мэтт Деймон

Мэтт Деймон

Фото: Frazer Harrison / Getty Images for SXSW

Крис Пратт

Крис Пратт

Фото: Leon Bennett / FilmMagic

Джордж Клуни

Джордж Клуни

Фото: Joshua Sammer / Getty Images

Данила Козловский

Данила Козловский

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бен Афлек

Бен Афлек

Фото: Tim Mosenfelder / Getty Images

Райан Гослинг

Райан Гослинг

Фото: Gabe Ginsberg / Getty Images

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Сет Роген

Фото: Presley Ann / Getty Images for SeeHer

Джейк Джилленхал

Фото: Steve Granitz / FilmMagic

Поль Мескал

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Владимир Яглыч

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мэтт Деймон

Фото: Frazer Harrison / Getty Images for SXSW

Крис Пратт

Фото: Leon Bennett / FilmMagic

Джордж Клуни

Фото: Joshua Sammer / Getty Images

Данила Козловский

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бен Афлек

Фото: Tim Mosenfelder / Getty Images

Райан Гослинг

Фото: Gabe Ginsberg / Getty Images

Есть еще один шаг, который следует включить в рутину ухода за бородой,— это отшелушивание. Этот процесс не только приятно освежает, но и позволяет средствам для бороды правильно проникать, питать кожу, устранять сухость и шелушение. Делать это нужно не чаще трех раз в неделю.

Тем, у кого жирная кожа, больше подойдут увлажняющие лосьоны или если то же масло, то в гораздо меньшем количестве. Стоит остановить свой выбор на натуральных составах, не содержащих силикона, так как химические вещества могут обезвоживать волосы и кожу, вызывая раздражение, зуд и перхоть. Важно, что, короткая или длинная, борода всегда нуждается в тщательном расчесывании после нанесения средств для их правильного распределения.

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DR Jackson, шампунь для бороды Potion 5.0 со смягчающим эффектом. В его составе - экстракты сандалового дерева, горечавки, тимьяна, лимона, лопуха и можжевельника

DR Jackson, шампунь для бороды Potion 5.0 со смягчающим эффектом. В его составе - экстракты сандалового дерева, горечавки, тимьяна, лимона, лопуха и можжевельника

David Mallett, смягчающее дисциплинирующее средство для бороды и усов Beard Balm

David Mallett, смягчающее дисциплинирующее средство для бороды и усов Beard Balm

Propaso, масло для бороды Cypress &amp; Vetyver: питает, увлажняет, смягчает бороду, придает ухоженный вид. Формула на 98% состоит из натуральных ингредиентов: масел грецкого ореха, подсолнечника, авокадо и макадамии. (в Foam)

Propaso, масло для бороды Cypress & Vetyver: питает, увлажняет, смягчает бороду, придает ухоженный вид. Формула на 98% состоит из натуральных ингредиентов: масел грецкого ореха, подсолнечника, авокадо и макадамии. (в Foam)

Propaso, масло для бороды Cypress &amp; Vetyver: питает, увлажняет, смягчает бороду, придает ухоженный вид. Формула на 98% состоит из натуральных ингредиентов: масел грецкого ореха, подсолнечника, авокадо и макадамии. (в Foam)

Propaso, масло для бороды Cypress & Vetyver: питает, увлажняет, смягчает бороду, придает ухоженный вид. Формула на 98% состоит из натуральных ингредиентов: масел грецкого ореха, подсолнечника, авокадо и макадамии. (в Foam)

Hoppy Beard, мыло для бороды на основе экстракта из композиции разных сортов хмеля

Hoppy Beard, мыло для бороды на основе экстракта из композиции разных сортов хмеля

Balmain Paris, универсальное масло для смягчения щетины и кожи Beard Oil: кондиционирует и увлажняет кожу и щетину на лице, нейтрализует запахи, быстро впитывается, облегчает расчесывание бороды. В комплект входит расческа

Balmain Paris, универсальное масло для смягчения щетины и кожи Beard Oil: кондиционирует и увлажняет кожу и щетину на лице, нейтрализует запахи, быстро впитывается, облегчает расчесывание бороды. В комплект входит расческа

Propaso, воск для усов и бороды для придания формы. Содержит пчелиный воск и экстракты кедра и средиземноморского ладанника. (в Foam)

Propaso, воск для усов и бороды для придания формы. Содержит пчелиный воск и экстракты кедра и средиземноморского ладанника. (в Foam)

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DR Jackson, шампунь для бороды Potion 5.0 со смягчающим эффектом. В его составе - экстракты сандалового дерева, горечавки, тимьяна, лимона, лопуха и можжевельника

David Mallett, смягчающее дисциплинирующее средство для бороды и усов Beard Balm

Propaso, масло для бороды Cypress & Vetyver: питает, увлажняет, смягчает бороду, придает ухоженный вид. Формула на 98% состоит из натуральных ингредиентов: масел грецкого ореха, подсолнечника, авокадо и макадамии. (в Foam)

Propaso, масло для бороды Cypress & Vetyver: питает, увлажняет, смягчает бороду, придает ухоженный вид. Формула на 98% состоит из натуральных ингредиентов: масел грецкого ореха, подсолнечника, авокадо и макадамии. (в Foam)

Hoppy Beard, мыло для бороды на основе экстракта из композиции разных сортов хмеля

Balmain Paris, универсальное масло для смягчения щетины и кожи Beard Oil: кондиционирует и увлажняет кожу и щетину на лице, нейтрализует запахи, быстро впитывается, облегчает расчесывание бороды. В комплект входит расческа

Propaso, воск для усов и бороды для придания формы. Содержит пчелиный воск и экстракты кедра и средиземноморского ладанника. (в Foam)

Ирина Кириенко

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