История с бородой

«Коммерсантъ Стиль» — о носителях бород идеальной формы и о том, как отрастить себе такую же и выглядеть ухоженным, а не заросшим.

Многие полагают, что отрастить бороду легко — нужно просто перестать бриться (желательно подольше), и брутальная борода постепенно появится сама собой. Так, но не совсем: волосы на лице ничем не отличаются от волос на голове, и о них тоже нужно заботиться. Сегодня уход за бородой больше похож на уход ха кожей: средства, которые сейчас выпускают, тому подтверждение. Для новичка, отращивающего бороду, их разнообразие может сбить с толку: масла, лосьоны, кремы для укладки, специальные шампуни, пилинги, фиксирующие воски и пасты — запутаться очень легко. Однако выбор во многом определяет тип волос — например, для обладателей жестких, непослушных волос идеально подойдет масло, как и тем, у кого сухая кожа лица. Специалисты советуют наносить масла на очищенную кожу: они не только ее увлажнят, но и помогут «приручить» волосы, способствовать более равномерному росту бороды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сет Роген Фото: Presley Ann / Getty Images for SeeHer Джейк Джилленхал Фото: Steve Granitz / FilmMagic Поль Мескал Фото: Mike Coppola / Getty Images Владимир Яглыч Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Мэтт Деймон Фото: Frazer Harrison / Getty Images for SXSW Крис Пратт Фото: Leon Bennett / FilmMagic Джордж Клуни Фото: Joshua Sammer / Getty Images Данила Козловский Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Бен Афлек Фото: Tim Mosenfelder / Getty Images Райан Гослинг Фото: Gabe Ginsberg / Getty Images Следующая фотография 1 / 10 Сет Роген Фото: Presley Ann / Getty Images for SeeHer Джейк Джилленхал Фото: Steve Granitz / FilmMagic Поль Мескал Фото: Mike Coppola / Getty Images Владимир Яглыч Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Мэтт Деймон Фото: Frazer Harrison / Getty Images for SXSW Крис Пратт Фото: Leon Bennett / FilmMagic Джордж Клуни Фото: Joshua Sammer / Getty Images Данила Козловский Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Бен Афлек Фото: Tim Mosenfelder / Getty Images Райан Гослинг Фото: Gabe Ginsberg / Getty Images

Есть еще один шаг, который следует включить в рутину ухода за бородой,— это отшелушивание. Этот процесс не только приятно освежает, но и позволяет средствам для бороды правильно проникать, питать кожу, устранять сухость и шелушение. Делать это нужно не чаще трех раз в неделю.

Тем, у кого жирная кожа, больше подойдут увлажняющие лосьоны или если то же масло, то в гораздо меньшем количестве. Стоит остановить свой выбор на натуральных составах, не содержащих силикона, так как химические вещества могут обезвоживать волосы и кожу, вызывая раздражение, зуд и перхоть. Важно, что, короткая или длинная, борода всегда нуждается в тщательном расчесывании после нанесения средств для их правильного распределения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография DR Jackson, шампунь для бороды Potion 5.0 со смягчающим эффектом. В его составе - экстракты сандалового дерева, горечавки, тимьяна, лимона, лопуха и можжевельника David Mallett, смягчающее дисциплинирующее средство для бороды и усов Beard Balm Propaso, масло для бороды Cypress & Vetyver: питает, увлажняет, смягчает бороду, придает ухоженный вид. Формула на 98% состоит из натуральных ингредиентов: масел грецкого ореха, подсолнечника, авокадо и макадамии. (в Foam) Propaso, масло для бороды Cypress & Vetyver: питает, увлажняет, смягчает бороду, придает ухоженный вид. Формула на 98% состоит из натуральных ингредиентов: масел грецкого ореха, подсолнечника, авокадо и макадамии. (в Foam) Hoppy Beard, мыло для бороды на основе экстракта из композиции разных сортов хмеля Balmain Paris, универсальное масло для смягчения щетины и кожи Beard Oil: кондиционирует и увлажняет кожу и щетину на лице, нейтрализует запахи, быстро впитывается, облегчает расчесывание бороды. В комплект входит расческа Propaso, воск для усов и бороды для придания формы. Содержит пчелиный воск и экстракты кедра и средиземноморского ладанника. (в Foam) Следующая фотография 1 / 7 DR Jackson, шампунь для бороды Potion 5.0 со смягчающим эффектом. В его составе - экстракты сандалового дерева, горечавки, тимьяна, лимона, лопуха и можжевельника David Mallett, смягчающее дисциплинирующее средство для бороды и усов Beard Balm Propaso, масло для бороды Cypress & Vetyver: питает, увлажняет, смягчает бороду, придает ухоженный вид. Формула на 98% состоит из натуральных ингредиентов: масел грецкого ореха, подсолнечника, авокадо и макадамии. (в Foam) Propaso, масло для бороды Cypress & Vetyver: питает, увлажняет, смягчает бороду, придает ухоженный вид. Формула на 98% состоит из натуральных ингредиентов: масел грецкого ореха, подсолнечника, авокадо и макадамии. (в Foam) Hoppy Beard, мыло для бороды на основе экстракта из композиции разных сортов хмеля Balmain Paris, универсальное масло для смягчения щетины и кожи Beard Oil: кондиционирует и увлажняет кожу и щетину на лице, нейтрализует запахи, быстро впитывается, облегчает расчесывание бороды. В комплект входит расческа Propaso, воск для усов и бороды для придания формы. Содержит пчелиный воск и экстракты кедра и средиземноморского ладанника. (в Foam)

Ирина Кириенко