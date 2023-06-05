Количество жалоб на некачественное питание в школах Казани снизилось почти втрое

В текущем учебном году в Казани зафиксировали всего 100 жалоб на некачественное питание в школах, что втрое меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении мэрии.

При этом в журналах родительского контроля в школах оставили 17,3 тыс. записей, что на 2 тыс. больше, чем за год до этого. Однако подавляющее большинство отзывов (98,3%) оказалось положительным.

В этом учебном году департамент организовал горячее сбалансированное питание для 160 тыс. школьников Казани. Из них 100% учащихся начальной школы и 18% старшей школы получили бесплатное питание.

"Ъ-Казань"