В Башкирии на шкатулки и панно потратят 3 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» по итогам закупки у единственного поставщика заключило контракт на поставку сувенирных изделий народных художественных промыслов с ООО «Учебно-художественное предприятие народно-художественных промыслов „Артель“», сообщается на сайте госзакупок. Стоимость контракта составляет 3 млн руб., его профинансирует бюджет республики.

По условиям контракта, подрядчику необходимо изготовить 110 изделий шести видов: панно «Башкортостан — любимый край» и «Башкортостан. Река Агидель», композиции «Башкирский быт» и «Батыры» и шкатулки «Полонез» и «Башкортостан». Товар необходимо поставлять до 25 декабря партиями, в течение 15 дней с момента заявки заказчика.

ООО «Учебно-художественное предприятие народно-художественных промыслов „Артель“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в апреле 2000 года. Компания занимается производством изделий народных художественных промыслов. Владельцем является Наиль Бадретдинов. В 2022 году выручка предприятия составила 22,83 млн руб., чистая прибыль — 4,11 млн руб. В прошлом году компания заключила три госконтракта с ГКУ «Хозяйственное управление» на общую сумму 10,34 млн руб.

Майя Иванова

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