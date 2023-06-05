Жителя Ижевска задержали за избиение предпринимателя из-за срыва сроков по изготовлению дивана

В столице Удмуртии задержали 48-летнего местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении на предпринимателя. Причиной преступления стал перенос сроков по изготовлению дивана, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В частности, по версии следствия, мужчина заказал в мебельной компании диван, однако предприниматель по различными причинами переносил сроки. Недовольный заказчик приехал в офис организации, где палкой избил предпринимателя. При этом он похитил находившийся в помещении диван и 50 тыс. руб. Похищенное он вывез на грузовом такси.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.