Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Ижевска задержали за избиение предпринимателя из-за срыва сроков по изготовлению дивана

В столице Удмуртии задержали 48-летнего местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении на предпринимателя. Причиной преступления стал перенос сроков по изготовлению дивана, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В частности, по версии следствия, мужчина заказал в мебельной компании диван, однако предприниматель по различными причинами переносил сроки. Недовольный заказчик приехал в офис организации, где палкой избил предпринимателя. При этом он похитил находившийся в помещении диван и 50 тыс. руб. Похищенное он вывез на грузовом такси.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...