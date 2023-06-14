В нашу гавань заходили перспективы

В условиях переориентации грузопотоков нагрузка на порты Краснодарского края стремительно растет. Для увеличения мощностей и обеспечения высокого уровня сервиса в морских гаванях реализуют крупные инвестиционные проекты. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе значение южных ворот России будет только расти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первом квартале 2023 года грузооборот морских портов Краснодарского края увеличился на 21,1%

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В первом квартале 2023 года грузооборот морских портов Краснодарского края увеличился на 21,1%

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным минтранса Кубани, на территории Краснодарского края функционируют девять морских портов: Новороссийск, Туапсе, Сочи, Ейск, Темрюк, Кавказ, Тамань, Анапа, Геленджик. Порт Новороссийск — крупнейший в России, порт Туапсе принимает суда с осадкой 12 и более метров. Порты Кавказ, Темрюк, Ейск обрабатывают суда грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. Порты Сочи, Анапа, Геленджик специализируются на обслуживании пассажирских перевозок.

В первом квартале 2023 года грузооборот морских портов Краснодарского края увеличился на 21,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — порты региона перевалили 68,3 млн тонн.

Через порты края экспортируется обширная номенклатура наливных, навалочных, генеральных и лесных грузов. По данным Федерального агентства морского и речного транспорта РФ, в портах Краснодарского края в январе—марте 2023 года переработали 26,8 млн тонн сухогрузов против 22,2 млн тонн в аналогичном периоде прошлого года, а также 36,9 млн тонн наливных грузов (в 2022 году — 34 млн тонн).

Как рассказали в ГК «Дело», по итогам четырех месяцев 2023 года перевалка зерна на терминале КСК в Новороссийске выросла на 57,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,8 млн тонн. Терминал НУТЭП за этот же период нарастил обработку контейнеров на 35% — до 241 тыс. ДФЭ.

«Терминалы ”ДелоПортс” приняли на себя дополнительные объемы грузов в свете продолжающейся переориентации грузопотоков и развития сервисов через порты юга России. Увеличение грузопотока было обеспечено в том числе синергией от работы с другими нашими активами. Реализованные ранее проекты модернизации инфраструктуры позволили сформировать задел для наращивания грузооборота»,— пояснил представитель группы компаний.

Терминалы бьют рекорды

По итогам 2022 года морские порты Краснодарского края обеспечили перевалку внешнеторговых и транзитных грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов, объемом более 245 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2021 году, сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

«В 2022 году терминал КСК в Новороссийске перевалил рекордные 5,97 млн тонн зерновых (+24,2% к 2021 году), терминал НУТЭП также установил рекорд, обработав 582 тыс. ДФЭ (+6,8%)»,— рассказали в ГК «Дело».

Объем перевалки навалочных грузов на терминалах ОТЭКО в порту Тамань в прошлом году вырос на 30%, превысив показатель в 30 млн тонн. Объем перевалки наливных грузов составил 7,6 млн тонн.

«С начала работы Таманского терминала навалочных грузов в порту Тамань в 2019 году на рынке фиксируется стабильный рост интереса со стороны грузоотправителей к перевалке угля по южному направлению. Интерес к южному маршруту у российских и транзитных экспортеров объясняется близостью порта Тамань к прибыльным рынкам стран Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона: перевозки через порт Тамань дают хорошую рентабельность для грузоотправителей на этих рынках»,— констатируют в пресс-службе компании.

По словам представителя ОТЭКО, инфраструктура обоих терминалов позволяет максимально быстро обрабатывать грузы, единовременно накапливать на складах до 3 млн тонн угля и 1 млн тонн нефтепродуктов, отправлять большие судовые партии крупнейшими балкерами типа Capesize дедвейтом до 220 тыс. тонн и танкерами дедвейтом до 160 тыс. тонн.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта РФ, в 2022 году в портах Краснодарского края распложен 131 причал общей протяженностью 27 145 погонных метров (фактическое использование — 124 единицы длиной 26 032 погонных метра). Мощность портов края в 2022 году составила 364,023 млн тонн, фактическое использование — 234,345 млн тонн.

Инвестиции в развитие

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рассказали, что в ближайшие пять лет в портах Азово-Черноморского бассейна планируется реализовать крупные инвестиционные проекты с общим объемом свыше 545 млрд руб.

В морском порту Тамань перевалку аммиака и карбамида ПАО «Тольяттиазот» нарастят до 5 млн тонн в год (инвестор — АО «Объединенная химическая компания ”Уралхим”»); Группа ВТБ построит портовый комплекс для перевалки грузов сельскохозяйственного назначения мощностью 14 млн тонн в год.

В порту Новороссийск ПАО «Новороссийский морской торговый порт» создаст универсальный перегрузочный комплекс мощностью 12 млн тонн грузов в год; увеличат мощности зерноперегрузочного комплекса ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по перевалке зерна до 11,6 млн тонн в год.

В морских портах Темрюк и Кавказ создадут и реконструируют портовые терминалы общей мощностью до 10 млн тонн грузов в год.

Как сообщили в ОТЭКО, компания создала и запустила в работу глубоководный экспортный хаб мирового уровня. Таманский терминал навалочных грузов, приступивший к работе в 2019 году, может переваливать более 70 млн тонн в год, из них 60 млн угля, 5 млн — серы, 5 млн — минеральных удобрений. Через другой терминал компании — наливной, работающий еще с 2012 года, можно перевалить в год до 20 млн тонн нефти, нефтепродуктов и СУГ. На навалочном терминале работает несколько погрузочных линий, включая самую мощную в России линию погрузки угля пропускной способностью 8 тыс. тонн в час. Это единственный терминал на юге России с такими возможностями, поясняют в минтрансе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам 2022 года морские порты Краснодарского края обеспечили перевалку внешнеторговых и транзитных грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов, объемом более 245 млн тонн

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ По итогам 2022 года морские порты Краснодарского края обеспечили перевалку внешнеторговых и транзитных грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов, объемом более 245 млн тонн

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

В пресс-службе ОТЭКО добавляют, что в 2022 году компания продолжила строительство закрытого склада серы на 300 тыс. тонн единовременного хранения и сопутствующей транспортной инфраструктуры. На железнодорожных объектах внедрена система мониторинга движения подвижного состава для ускорения передвижения составов с углем. При этом в компании строго соблюдаются нормы промышленной и экологической безопасности. За последние три года на защиту окружающей среды от возможного воздействия угольной пыли портовый оператор направил более 1 млрд руб.

Развитие производственных мощностей дополняется усилиями компании в сфере повышения качества управления и бизнес-процессов. В том числе с 2022 года на объектах ОТЭКО в порту Тамань внедряется производственная система, основанная на принципах бережливого производства и непрерывного совершенствования.

Холдинг «ДелоПортс» (входит в ГК «Дело») реализует масштабную инвестпрограмму по модернизации терминального комплекса и оборудования. В рамках текущих инвестпроектов до 2025 года продолжается модернизация складской тыловой площадки, покупка и ввод в эксплуатацию нового STS оборудования на причале №39 контейнерного терминала НУТЭП (порт «Новороссийск»). «Так, компания подписала с китайской компанией Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd (ZPMC) договор об изготовлении и поставке крана вместо двух выведенных из эксплуатации STS перегружателей. Поставка крана запланирована на 2023 год. После его ввода в эксплуатацию пропускная способность причального фронта терминала увеличится на 85 тыс. ДФЭ в год»,— рассказывает представитель ГК «Дело». На зерновом терминале КСК до конца 2023 года планируется установка третьей судопогрузочной машины.

В региональном минтрансе резюмируют: согласно Стратегии соцэконразвития региона до 2030 года, предусмотрена реализация семи флагманских проектов, включая проект «Торгово-транспортно-логистический кластер ”Южный экспортно-импортный хаб”». «Проект будет способствовать развитию ”умной” взаимосвязанности, а также цифровизации портов и таких транспортных инфраструктур, как ”зеленое судоходство”, экопорты и портовые смарт-хабы»,— пояснили в ведомстве.

Мощности не хватает

Руководитель ПЭК: GLOBAL (Группа компаний ПЭК) Антон Буянов отмечает, что грузооборот ключевой морской гавани на юге России в Новороссийске, по данным Ассоциации морских торговых портов, за январь—апрель увеличился на 11,2% и достиг 47,8 млн тонн. Кратно вырос объем доставки контейнерных грузов из Турции, а также других стран Центральной и Южной Азии.

«В настоящее время мощности порта не справляются с растущим грузопотоком, бизнес сталкивается с нехваткой площадок для обработки автоприцепов, и компании, которые доставляют автопоезда паромами из портов Турции в Новороссийск, вынуждены ожидать выгрузки от двух до пяти дней. Бизнес выбирает такой тип перевозки, если в приоритете скорость. Именно доставка паромом на 30% быстрее морского контейнеровоза»,— рассказывает эксперт.

Он добавляет, что Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие (НУТЭП) планирует запустить отдельный терминал для перемещения около 100 автопоездов за один судозаход из Турции. «В идеале открыть эту площадку ускоренными темпами. Инфраструктуры для вывоза грузов из порта Новороссийск не хватает, и контейнеры компаний простаивают до семи дней на терминалах в ожидании автомобилей-контейнеровозов. А стоимость доставки этим видом транспорта из Новороссийска в Москву за год выросла в два раза — с 75 тыс. до 130 тыс. руб. за TEU (20-футовый эквивалент)»,— утверждает господин Буянов.

По его словам, в ожидании автомобилей-контейнеровозов бизнесу приходится доплачивать за хранение грузов на терминалах. В сутки стоимость хранения составляет 1559 руб. ($20) за TEU, 3118 руб. ($40) за FEU соответственно. Через каждые четыре дня эта сумма увеличивается на 10–15%. Если груз остается на терминале более чем на 15 суток, тариф доходит до 4655 руб. ($60) за TEU, 9310 руб. ($120) за FEU соответственно.

Другой проблемой, по мнению гендиректора ГК «Маршал» Михаила Белоусова, является нехватка профессиональных кадров для работы в портах. В связи с этим компании вынуждены привлекать специалистов из других регионов или стран, что увеличивает затраты на персонал.

«Также одной из трудностей является экологическая проблема. Некоторые виды грузов, такие как нефть и нефтепродукты, могут негативно влиять на окружающую среду при перевозке и хранении. Для решения этой проблемы компании проводят мероприятия по экологической безопасности и внедрению новых технологий для перевозки грузов. Для решения данных проблем компании инвестируют в развитие портовой инфраструктуры, закупку нового оборудования и технологий, а также проводят обучение и переподготовку персонала»,— отмечает господин Белоусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портовые операторы в условиях возросшей нагрузки реализуют инвестпроекты по модернизации инфраструктуры

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Портовые операторы в условиях возросшей нагрузки реализуют инвестпроекты по модернизации инфраструктуры

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Модернизация требует ускорения

Эксперты утверждают, что нагрузка на южные порты будет только расти и как морские гавани, так и, что особенно важно, железная дорога должны быть к этому готовы. По словам Антона Буянова, Россия рассчитывает в ближайшие годы нарастить товарооборот с Турцией до $100 млрд. Ускоренными темпами развивается сотрудничество с Индией, странами Юго-Восточной и Центральной Азии. «Важно ускорить комплексную реконструкцию морских гаваней, чтобы логистика не стала барьером для торгового сотрудничества между Россией и странами-партнерами»,— подчеркивает господин Буянов.

Об этом же говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. «Развитие портов края связано с рядом факторов, в первую очередь с международным транспортным коридором Север — Юг. Его значение растет в связи с переориентацией на торговлю со странами юга, объемы перевозки по данному маршруту будут расти»,— говорит господин Баранов.

Он поясняет, что значение портов Краснодарского края растет в связи с рядом ограничений, в частности, с запретом на заход отечественных судов в европейские порты. В этой связи часть грузопотока может быть направлена в южные порты страны, в первую очередь Кубани, и они должны быть к этому готовы.

Кроме того, учитывая напряженную ситуацию на перевозках в восточные порты страны и значительную загрузку этих портов, по мнению эксперта, не исключено, что часть грузов для/из стран Азии может быть переориентирована на южные порты страны, например часть параллельного импорта может пойти сюда. «В целом можно ожидать увеличения объемов перевозки в порты края. Необходимо проанализировать их состояние, понять, что нужно сделать в них и с различной инфраструктурой, чтобы они были готовы к такому росту. По данным статистики видно, что определенный запас для роста грузооборота у портов края есть, однако нельзя исключать, что он может быть быстро исчерпан. Реализация инвестиционных проектов по увеличению мощностей и развитию инфраструктуры занимает много времени, и начинать их нужно сейчас»,— считает Дмитрий Баранов.

Он добавляет, что это же касается и работ по расширению инфраструктуры для обслуживания портов: если, к примеру, подъездные пути в порт останутся узкими, то, как бы порт ни увеличивал свою мощность, вывезти и привезти грузов в него можно будет немного.

Эксперты считают, что для многих видов грузов основным сдерживающим фактором остается недостаточная пропускная способность железной дороги, как на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, так и выше по маршруту доставки груза от производителя до порта.

Дмитрий Баранов отмечает, что работы уже ведутся, например, недавно Минтранс РФ сообщил о завершении модернизации станции Тихорецкая Северо-Кавказской железной дороги. Станция расположена на пересечении линий Волгоград — Краснодар и Ростов-на-Дону — Минеральные Воды и имеет большое значение для увеличения перевозок грузов в/из портов Азово-Черноморского бассейна. Проведенная модернизация позволит дополнительно провозить порядка 8 млн тонн грузов в год.

«Возможно, работу по модернизации и строительству новых объектов инфраструктуры необходимо выполнять и в других отраслях в крае и других регионах, например в энергетике, связи, дорожном строительстве и так далее. Тогда увеличение грузовых перевозок в порты края не станет для них проблемой, позволит им увеличить показатели деятельности, что отразится на экономике края и страны в целом»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич