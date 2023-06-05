Ярославский «Шинник» продлил контракт с легендой клуба

Ярославский «Шинник» подписал новый контракт с 42-летним нападающим Эльдаром Низамутдиновым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльдар Низамутдинов

Фото: ФК «Шинник» Эльдар Низамутдинов

Фото: ФК «Шинник»

Новое соглашение заключено на 1 год с возможностью пролонгации на сезон 2024-2025 годов. Эльдар Низамутдинов выступает за «Шинник» с 2011 года и считается легендой ярославского клуба. Всего в Ярославле он сыграл 321 игру и забил 78 голов.

31 мая Низамутдинов отпраздновал 42-ой день рождения. В завершившемся чемпионате Первой лиги форвард провел 22 игры и забил 2 мяча. Ярославский «Шинник» завершил турнир на седьмом месте в таблице.

Андрей Иванов