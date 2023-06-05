Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 2 млн рублей за взятку сотруднику УФСБ

Ленинский суд Перми признал индивидуального предпринимателя виновным в даче взятки и оштрафовал его на 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По данным Properm.ru, речь идет о бизнесмене Эльшаде Ризанове. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности из-за нарушений, допущенных при сносе ветхих и аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда», он передал 200 тыс. руб. сотруднику краевого УФСБ, действовавшему под контролем оперативных работников ведомства. Бизнесмен был задержан на месте преступления с поличным. В ходе следствия он признал вину.