СК возбудил уголовное дело после сноса исторического здания писчебумажной фабрики

СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по факту сноса дома для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины», сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о здании на Октябрьской набережной, 56 лит. Б. Согласно версии следствия, дом, «имеющий признаки объекта культурного наследия», был поврежден при проведении демонтажа.

СК утверждает, что «одна из организаций города» нарушила закон об объектах культурного наследия и предостережения комитета культуры Петербурга. Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ).

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