Замглавы Еврокомиссии предложила маркировать созданный ИИ контент

Замглавы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что весь контент, созданный в интернет при помощи искусственного интеллекта (ИИ), необходимо маркировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Pool? / Reuters, Yves Herman / Pool? / Reuters Фото: Yves Herman / Pool? / Reuters, Yves Herman / Pool? / Reuters

«Мы хотим, чтобы платформы создали такую маркировку, которая бы позволяла обычному, самому невнимательному пользователю сразу видеть, что это сделано роботом. Платформы должны разработать технологию идентификации продукции нейросети и маркировать на ее основе контент»,— сообщила она в ходе пресс-конференции в Брюсселе, видеозапись мероприятия опубликована на странице чиновницы в Twitter.

По ее словам, Еврокомиссия призывает компании, занимающиеся развитием искусственного интеллекта, создавать инструменты, которые позволят отличать контент, созданный человеком, от созданного ИИ. Госпожа Юрова также публично призвала создать механизмы, не допускающие злонамеренного использования таких приложений на основе нейросети, такие как, например, чат-боты или системы генерирования картинок.

Новые требования к маркировке созданного с использованием ИИ контента могут быть включены в добровольный кодекс поведения в цифровой сфере, который подписали крупнейшие платформы еще в 2018 году. Предполагается, что обязательными для всех платформ, социальных сетей и производителей контента эти нормы могут стать уже к 2024 году.

По информации источников издания Politico, данные меры предпринимаются для снижения риска использования технологии глубинной подделки (deep fake) для любых манипуляций. В ЕК опасаются, что злоумышленники с помощью технологии deep fake могут серьезно вмешиваться в жизнь людей, в том числе и политиков. «Сейчас этот контент — это по большей части игра, однако завтра вы можете увидеть фейковый порнографический ролик с кандидатом в президенты»,— отмечают собеседники Politico в Еврокомиссии. Они уточнили, что в настоящее время подавляющее большинство европейских государств поддерживают введение маркировки информации, созданный при участии ИИ.

Александр Кислов