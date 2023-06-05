На Кубани возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими

На Кубани по факту аварии в районе станицы Выселки, в которой погибли три человека, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, ДТП произошло 4 июня около 15:30 на автотрассе «Обход станицы Выселки». Водитель большегруза MAN при обгоне совершил лобовое столкновение с легковым авто Skoda Octavia. Среди троих погибших был ребенок 2012 года рождения.

В отношении водителя грузовика возбудили дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Анастасия Донскова

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