Подрядчика в Удмуртии подозревают в мошенничестве при реализации нацпроекта

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту мошенничества со стороны подрядчика ООО СК «Грандстрой» при реализации национального проекта «Образование». Ущерб превысил 770 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко и подрядчик заключили контракт в ноябре 2021 года. СК «Грандстрой» должна была отремонтировать два кабинета и санузел педагогического технопарка «Кванториум» федерального проекта «Современная школа». Исполнитель получил аванс в размере 30% от суммы контракта, однако выполнил лишь демонтажные работы.

При этом подрядчик не соблюдал график выполнении работ, не имел достаточного количества кадровых ресурсов и не закупал строительные и иные материалы. Глазовский государственный педагогический институт расторг договор, а юридическое лицо внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

При этом СК «Грандстрой» создали на следующий день после размещения закупок заказчиком на портале ЕИС «Закупки».

По факту покушения на хищение средств в особо крупном размере возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В адрес Глазовского пединститута внесено представление из-за непринятия мер по взысканию неустойки со строительной компании.