Между Ростовом-на-Дону и Ейском запустят сезонные поезда с 10 июня

Между Ростовом-на-Дону и Ейском с 10 июня начнут курсировать сезонные поезда. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Составы будут ходить между городами по выходным и праздничным дням до 30 сентября. На маршрут пустят рельсовые автобусы РА-3.

«В их салонах установлены системы кондиционирования и обеззараживания воздуха, мягкие сиденья, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули»,— говорится в сообщении.

Отправление намечено на 06:45 из Ростова-на-Дону, прибытие — на 09:55. В обратном направлении составы будут отправляться в 17:48, прибывать — в 20:41. По пути следования поезда будут останавливаться на станциях в Батайске, Орловке-Кубанской, Староминской-Тимашевской и Старощербиновской. Полный билет обойдется пассажирам в 478 руб.

Анастасия Донскова

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