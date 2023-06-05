В Перми сломали арт-объект «Жук-скарабей» у железнодорожного вокзала

В Перми неизвестные сломали арт-объект «Жук-скарабей», расположенный в Саду камней у вокзала Пермь II. Фотографии поврежденной скульптуры опубликовал телеграм-канал «Мой город — Пермь!». Судя по ним, поврежден только сам жук — шар, составляющий вторую часть композиции, остался целым. Директор владеющего арт-объектом музея PERMМ Наиля Аллахвердиева сообщила порталу Properm.ru, что культурное учреждение собирается отремонтировать скульптуру.

Арт-объект «Жук-скарабей» из автомобильных покрышек был установлен в Перми в 2011 году во времена «культурной революции», инициированной бывшим губернатором Прикамья Олегом Чиркуновым. Автор скульптуры — казахский художник Молдакул Нарымбетов.