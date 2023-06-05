ФАС обнаружила неправильные коммунальные тарифы для ГУП и МУП в Челябинской области

Федеральная антимонопольная служба России выявила в 13 регионах РФ нарушения при установлении тарифов на коммунальные услуги для государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП). Среди них Челябинская область, сообщает пресс-служба ведомства.

Региональные тарифные органы незаконно включили в тарифы унитарных предприятий расчетную предпринимательскую прибыль. Федеральное законодательство в сферах теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения запрещает такие действия. Кроме Челябинской области нарушения зафиксированы в Московской, Смоленской, Ленинградской, Калужской, Архангельской, Ивановской, Самарской, Ростовской, Липецкой, Саратовской областях, Забайкальском крае и Якутии.

После проверок антимонопольной службы 11 регионов, в том числе Челябинская область, самостоятельно устранили нарушения. Тарифные органы Забайкальского края и Смоленской области получили от ФАС России обязательные для исполнения предписания об исключении расчетной предпринимательской прибыли из тарифов ГУП и МУП.

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