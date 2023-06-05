Суд запретил продавать лабораторный корпус БашНИИстрой в Уфе

Арбитражный суд Башкирии по ходатайству временного управляющего ГУП «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и производственный институт строительного и градостроительного комплекса РБ» (БашНИИстрой) Антона Рогожина в качестве обеспечительных мер запретил продавать имущество института.

В частности, территориальному управлению Росимущества запрещено проводить торги по продаже, в том числе, административно-лабораторного корпуса на улице Конституции, 3 в Уфе общей площадью 3,1 тыс. кв. м, а управлению Росреестра — регистрировать сделки с его участием.

В декабре 2022 года по заявление ФНС России в отношении БашНИИстрой было введено наблюдение. В феврале текущего года республиканское управление ФССП вынесло постановление, которым передало на открытые торги здание корпуса, являющееся основным активом должника. Начальная цена продажи составила 53,1 млн руб., что, по мнению Антона Рогожина, существенно ниже рыночной. Сумма, полученная от его продажи, может не покрыть все требования кредиторов, указал он. В реестр требований включено около 52,2 млн руб. задолженности, в том числе 42 млн руб. — по налогам и сборам, однако есть и не рассмотренные требования кредиторов.

Четырехэтажное здание 1961 года постройки несколько раз безуспешно продавалось в 2021 году за 158 млн и за 114,7 млн руб.

Институт БашНИИстрой, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирован в июле 1993 года. Предприятие занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Принадлежит минземимущества и министерству строительства и архитектуры Башкирии. Выручка в 2021 году составила 8,1 млн руб., убыток — 15,1 млн руб.

Влада Шипилова

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