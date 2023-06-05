Власти Новороссийска опровергли фейки о военных учениях со стрельбой

Власти Новороссийска опровергли сведения о военных учениях в акватории порта 5 июня. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Информация распространилась в социальных сетях.

«Никаких учений в городе 5 июня не проводили, а опубликованные фотографии и видео — старые, с прошедших ранее учений»,— говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что учения в акватории порта проводили несколько раз минувшей весной. Так, тренировки прошли 7 апреля и 26 мая. Тогда было отработано взаимодействие различных служб при землетрясениях и ландшафтных пожарах. Обо всех мероприятиях администрация города проинформировала жителей заблаговременно.

Анастасия Донскова

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