Два ребенка и взрослый получили травмы в вылетевшей в кювет Kia Rio в Удмуртии

В Кизнерском районе Удмуртии вечером 4 июня на 12 км трассы, соединяющей села Кизнер, Бемыж и Грахово, произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, нетрезвый 42-летний водитель Volkswagen Polo врезался в Kia Rio. За рулем автомобиля находилась 34-летняя женщина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

После столкновения транспорт вылетел в кювет. При этом травмы получили оба водителя, а также пострадали пассажиры Kia. Девочек 11 и 7 лет госпитализировали в медучреждение.