Ректору ярославской сельхозакадемии продлили полномочия

Светлана Гусар продолжит руководить ФБГУ «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» (ЯГСХА), ее полномочия ректора продлены на 5 лет. Соответствующий приказ подписан в министерстве науки и высшего образования РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Гусар

Фото: официальный сайт ЯГСХА Светлана Гусар

Фото: официальный сайт ЯГСХА

Полномочия Светланы Гусар в качестве ректора ярославской сельхозакадемии будет действовать со 2 июня 2023 года по 1 июня 2028 года. Госпожа Гусар работает в сельхозакадемии с 2017 года. Сначала она была проректором, потом исполняющим обязанности ректора ЯГСХА. А с апреля 2018 года была впервые назначена ректором.

Приказ о назначении Светланы Гусар на должность ректора медакадемии был подписан министром науки и высшего образования Валерием Фальковым 31 мая 2023 года. Основание для переназначения — решение аттестационной комиссии министерства, принятое еще в феврале текущего года.

Андрей Иванов