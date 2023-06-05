Вдоль трассы Москва-Казань построят множество логопарков

Вдоль новой платной трассы М12 Москва-Казань, по разным оценкам девелоперов, планируется возвести не менее 800 тыс. кв. метров складской и индустриальной недвижимости. Об этом сообщает "Ъ".

Как заявил замгендиректора компании и «Венталл-Девелопмент» Захара Валькова, к 2037 году у трассы М12 планируют построить более 2 млн кв. м складов. При этом он отметил, что такой объем реализовать не получится из-за нестабильности в российской экономике.

Плотная концентрация новых складов ожидается в Казани и Нижнем Новгороде, поскольку доля свободных площадей в городских логопарках составляет лишь 1-2%. Общий объем складов в Татарстане равен не более 802 тыс. кв. м, а в Нижегородской области — 693 тыс. кв. м.

"Ъ-Казань"