Главный дирижер театра оперы и балета не стал увольняться

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян передумал увольняться. Как сообщает «Новый компаньон», заявление об уходе господин Агаджанян не подал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О своем намерении покинуть театр главный дирижер сообщил вскоре после увольнения генерального директора театра Довлета Анзарокова. «В связи с расторжением контракта Довлета Анзарокова с огромной болью в сердце вынужден сообщить, что я покину пост главного дирижера уже 14 июня 2023 года, сразу после премьерных показов оперы Дж. Верди "Бал-Маскарад"»,— написал господин Агаджанян в соцсети.

Контракт с Довлетом Анзароковым был расторгнут 9 мая. По его словам, увольнение было связано с конфликтом с главой краевого минкульта.