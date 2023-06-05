Жители села в Омской области остаются три дня без воды из-за порыва трубопровода

В Омской области жители села Азово и Сосновка третий день испытывают проблемы с водоснабжением из-за порыва трубопровода. Люди сообщают о недостаточном давлении или полном отсутствии воды на телефон дежурного ЕДДС. Районная администрация организовала подвоз, сообщил «Ъ-Сибирь» заместитель главы Азовского поселения Григорий Бабец.

По данным омских СМИ, проблемы с водоснабжением наблюдаются и в других селах - Марьяновке и Шербакуле.

Как сообщил глава Азовского немецкого национального муниципального района Дмитрий Дизер, принято решение о прокладке дополнительной нитки водопроводной сети к многоквартирным домам, испытывающим проблемы с водоснабжением.

«Работы начнут уже сегодня. Поставлена задача, чтобы в течение двух дней работы были завершены. Сейчас прорабатываем возможность прокладки дополнительной нитки водовода Поповка- Сосновка на участке заужения трубы. Кроме того, направили специалистов для обследования критичности водоснабжения в селе Сереброполье, прорабатываем вопрос также по Трубецкому и другим селам», - прокомментировал он.

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Лолита Белова