В Челябинской области электричка насмерть сбила человека

В Красноармейском районе Челябинской области 20-летний местный житель попал под электропоезд. Проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека), сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Несчастный случай произошел, 5 июня на 127 км между остановочными пунктами «6 разъезд» и «132 км» Южно-Уральской железной дороги. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить смертельного травмирования не удалось.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге.

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