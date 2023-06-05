Дожди в Краснодаре за день на 13% превысили месячную норму

В Краснодаре прошедшие накануне дожди за день превысили среднемесячную норму осадков на 13%. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Всего за 4 июня в краевом центре выпало 74 мм осадков, в то время как месячная норма составляет 65 мм.

«Сейчас продолжается ликвидация подтоплений на четырех улицах, убирают воду на 18 придомовых территориях»,— говорится в сообщении.

В минувшее воскресенье городские службы откачали с улиц Краснодара 4,7 куб. м ливневых вод. Всего от жителей поступило 136 заявок. Одной из причин подтоплений в мэрии обозначили устаревшую систему ливневой канализации, которая была построена еще в советские годы.

Техника откачивала воду с улиц Круговая, Автомобильная, Российская, Комарова, Бульвар Строителей, Троицкая, Просторная, Котовского, Набережная, Парижская, Тополиная, Академика Королева и Дружная.

Анастасия Донскова

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