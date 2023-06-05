ПСБ поддержал VII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

ПСБ поддержал один из самых массовых полумарафонов России с синхронным стартом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Губернатора Пермского края Фото: Администрация Губернатора Пермского края

В 9:00 по московскому времени на старт одновременно вышли участники из 85 регионов Российской Федерации, вне зависимости от часовых поясов. ПСБ выступил в качестве генерального партнера мероприятия и представил свою корпоративную команду – в Перми она насчитывала более 90 участников.

В столице Прикамья спортсмены преодолели дистанции 1 км, 5 км, 10 км или 21 км по центральным улицам и набережной реки Камы.

Специально к 300-летию Перми организаторы подготовили юбилейную дистанцию длиной 300 м для самых маленьких участников. Каждый финишер получил уникальный памятный сувенир к юбилею города и медаль.

Еще одним новшеством на Пермском полумарафоне ЗаБег.РФ стала набирающая в последние годы популярность среди всех возрастов дисциплина по северной ходьбе. Спортсмены прошли по дистанции 5 км с палками.

«ПСБ популяризирует здоровый и активный образ жизни, содействует развитию спорта в регионах, возводит спортивную инфраструктуру, уделяет большое внимание физическому здоровью своих сотрудников. Уже не первый год банк выступает партнером полумарафона, а также поддерживает другие спортивные мероприятия и инициативы. Мы любим спорт и командные соревнования, поэтому многие коллеги пришли сюда со своими семьями. Я искренне рад, что наш банк участвует в этом совместном старте тысяч участников по всей стране, в том числе выставляя свою корпоративную команду бегунов», – отметил региональный директор ПСБ в Перми Андрей Клепиков.

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