На ремонт дорог под Уфой выделят до 41 млн рублей

Администрация Уфимского района ищет подрядчика для ремонта дорог по улице Мира, Рублевской и Луганской и Рублевскому переулку в селе Зубово, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 41 млн руб. Итоги аукциона подведут 23 июня. Работы профинансирует местный бюджет.

Согласно технической документации, подрядчик должен до 20 октября, в частности, уложить асфальт, установить дорожные знаки, бордюры, заменить люки.

Гарантийный срок нижнего слоя дорожного покрытия должен составить пять лет, верхнего — шесть лет.

Венера Хисамова

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