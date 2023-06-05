Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Темрюкском районе выявили 923 единицы контрафактной одежды и чехлов для телефонов

В Темрюкском районе краснодарские таможенники выявили партию из 923 единиц контрафактной одежды, обуви и аксессуаров для телефонов. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

«На товары были нанесены товарные знаки известных брендов: Apple, Gucci, Nike, Adidas и другие»,— говорится в сообщении.

Предприниматель, перевозивший груз, не смог подтвердить документы, подтверждающие право на использование торговых марок. Товары изъяли сотрудники отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Темрюкскому району.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...