В Темрюкском районе выявили 923 единицы контрафактной одежды и чехлов для телефонов

В Темрюкском районе краснодарские таможенники выявили партию из 923 единиц контрафактной одежды, обуви и аксессуаров для телефонов. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарской таможни Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

«На товары были нанесены товарные знаки известных брендов: Apple, Gucci, Nike, Adidas и другие»,— говорится в сообщении.

Предприниматель, перевозивший груз, не смог подтвердить документы, подтверждающие право на использование торговых марок. Товары изъяли сотрудники отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Темрюкскому району.

Анастасия Донскова

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