Форум недвижимости «Движение» – 2023 завершен

Крупнейшее мероприятие отрасли объединило представителей бизнеса и власти со всей страны



Фото: ООО «Форум недвижимости «Движение»

Более 4000 представителей отрасли девелопмента из 72 регионов страны объединил форум недвижимости «Движение», который прошел в Сочи с 30 мая по 2 июня. Опытом делились крупнейшие игроки рынка: руководители банков и компаний застройщиков, гуру бизнеса и управлении персоналом, владельцы компаний-лидеров в сфере девеломпента, представители Министерства строительства, главы городов и другие важные представители отрасли недвижимости.

Впервые на форуме недвижимости работали сразу три кластера: для девелоперов, строителей и риелторов. В каждом была насыщенная программа: свободных мест в залах не было, а участники старались охватить максимум площадок.

— Конечная цель «Движения» — стать тремя днями договорённостей и коллабораций. Чтобы одни влиятельные люди встретились с другими, объединились и начали строить что-то большое. По итогам трех прошлых форумов мы зафиксировали 42 совместных проекта, в которых люди стали поддерживать друг друга разными ресурсами — финансовыми, земельными, еще какими-то. Какие результаты будут у этого форума, покажет время,— пояснил основатель форума «Движение» Илья Пискулин.

Однако уже сейчас понятно, что каждое «Движение» — это всегда хороший рывок отрасли вперед. Здесь встречаются и обсуждают динамику развития рынка те люди, которые принимают в этом непосредственное участие. Они озвучивают новости, дают советы и делятся знаниями с теми, кто в этом заинтересован.

В этом году на форуме недвижимости выступил первый заместитель Министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин. Он рассказал о том, что Минстрой подготовил ряд поправок в законодательство о комплексном развитии территорий; сейчас предложения отрабатывают совместно с Госдумой. На сегодня в рамках КРТ (комплексного развития территорий) обеспечено около 350 квадратных метров жилья. Механизм позволил расселить уже порядка 2000 человек; работа продолжается.

Фото: ООО «Форум недвижимости «Движение»

В этом году впервые на форуме недвижимости «Движение» состоялся инвестиционный клуб, участниками которого стали более 120 человек, заинтересованных в инвестировании средств и продвижении своих проектов в сфере недвижимости. До финальной защиты на форуме дошли 8 проектов.

— До выступления все проекты прошли серьезный отбор со стороны экспертов акселератора Build UP, фонда «Сколково» и форума недвижимости «Движение». А при защите продемонстрировали высокую и обоснованную доходность, что позволило экспертам увидеть хорошие перспективы инвестиций в них. Отдельно хотел бы отметить, что все девелоперы по сути своей — инвесторы. И для них такие встречи — это отличная возможность диверсифицировать свои инвестиции в быстрорастущие отраслевые PropTech и ConTech решения,— отметил эксперт проектной сессии, директор по акселерации проектов по городским и строительным технологиям фонда «Сколково» Юрий Хаханов.

Основатель форума Илья Пискулин совместно с руководителем Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Юлией Солодовниковой заявили о стратегическом сотрудничестве. Главным совместным проектом станет новая премия REAL ESTATE PROPERTY AWARDS, которая даст российским девелоперам редкую возможность получить международную награду и признание в Европе. А следующий международный саммит недвижимости «Движение» пройдет в Дубае.

Представители банков обсудили возможности поддержки рынка недвижимости. ВТБ, например, предлагает модернизировать ипотеку, сделав ее более адресной. Банк уже сейчас подключаются к семейной программе, планируют начать работу с программами для медиков, педагогов. А Промсвязьбанк разработал программу по поддержке машиностроения, которая связана со строительством жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Фото: ООО «Форум недвижимости «Движение»

Застройщики высказывались о том, каких мер поддержки ожидают они. Например, от президента ГК «Основа» Александра Ручьева прозвучало предложение закупать лоты у застройщика и сдавать их по соцнайму — это решило бы в том числе вопрос с обеспечением жилья незащищенных категорий граждан. Также обсуждали перспективы работы с программой «Стимул» и необходимость ее возрождения, а гендиректор ГК КОРТРОС Станислав Киселев обратил внимание на важность строительства социальной инфраструктуры.

Риелторы обсудили тренды и вызовы бизнеса, прошли серьезное обучение от ведущих экспертов страны, обменялись опытом продаж в разных регионах и сравнили модели поведения покупателей российской и зарубежной недвижимости — выяснилось, что в Дубае большинство покупают недвижимость с целью инвестиций, а в России с целью проживания. Отсюда разница поведения: за рубежом покупатель готов оплатить 50 миллионов за квартиру даже без договора, в России такая тактика действий — на уровне фантастики.

Также на форуме выступали генеральный директор Самолет Плюс Александр Попов, управляющий директор категории «Новостройки» Авито Недвижимость, Дмитрий Алексеев, вице-президент «Банк ДОМ.РФ» по развитию государственных программ — директор, Андрей Бахмутов, бизнес-тренер, автор бестселлеров Максим Батырев, президент Ассоциации спикеров СНГ Радислав Гандапас, серийный предприниматель, основатель Aktivo Оскар Хартманн и другие.

Самыми многочисленными делегациями форума стали команды из компаний Самолет Плюс (более 300 человек), «Этажи» (200 человек), группа компаний «Прогресс» (132 человека) и «Точно» (75 человек).

Участники отметили, что форум недвижимости «Движение» становится экосистемой, которая аккумулирует в себе всю необходимую информацию и знания для развития в отрасли недвижимости. Организаторы пообещали, что осенью начнет работать уникальный портал для профессионалов рынка недвижимости Движение.ру, который объединит десятки актуальных направлений для специалистов в этой сфере.

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