Французская страховая компания Axa покупает киностудию Bry-sur-Marne Studios

Риэлторское подразделение французской страховой и инвестиционной компании Axa покупает французскую киностудию Bry-sur-Marne Studios и намерена сделать ее одной из ведущих киностудий Европы. Axa Investment Managers заплатит за киностудию €150 млн.

Как отмечает Financial Times, эта сделка укладывается в растущую тенденцию покупки крупными риэлторскими фирмами телевизионных и кинокомпаний. В последнее время компании, инвестирующие в недвижимость, стали искать возможности вложения средств за пределами обычных рынков, таких как офисы или торговые центры. Обе эти сферы пока не оправились от последствий пандемии, когда многие офисные работники перешли на удаленку, а также значительно выросла онлайн-торговля, что снизило ценность как офисных, так и торговых площадей. При этом стоимость киностудий и съемочных площадок, особенно расположенных вблизи крупных городов, взлетела на фоне роста популярности стриминговых сервисов, таких как, например, Netflix. Таких киностудий не много, поэтому за них идет борьба среди потенциальных покупателей.

На киностудии Bry-sur-Marne Studios, расположенной в деревне Бри-сюр-Марн в 8 км к востоку от Парижа, снимались, в частности, фильм Софьи Копполы 2006 года «Мария-Антуанетта», одна из частей «Голодных игр», а также вышедший в феврале нынешнего года фильм «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». В планах Аха реализовать «масштабную программу застройки» на участке 12 га, занимаемом киностудией. Это, по оценкам Axa, более чем в два раза увеличит съемочные возможности киностудии, сделав ее «одной из самых больших в континентальной Европе».

Алена Миклашевская