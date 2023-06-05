Картаполов заявил о более 40 попыток взлома аккаунта в Telegram

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что сегодня, 5 июня, утром было совершено более 40 попыток взломать его аккаунт в Telegram. Он убежден, что неизвестные пытались «бросить какую-то дезинформацию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, зайти в аккаунт пытались в том числе из США, Норвегии, Германии и Швейцарии, а также «с разных других неопределенных адресов». «Сегодня утром, где-то с 7:30 до 8:00, более 40 попыток было проникнуть в мой аккаунт в Telegram», — сказал он в эфире «России 24» (цитата по ТАСС)

Депутат призвал всех руководствоваться «только официальной информацией, которая идет по линии официальных источников и Министерства обороны».

Андрей Картаполов в 2018–2021 занимал пост замглавы Минобороны. Находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии.