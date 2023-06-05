«Т Плюс» намерено обанкротить многоквартирный дом в центре Саратова

ПАО «Т Плюс» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о признании банкротом ТСЖ «Зарубинское», сообщает пресс-служба инстанции.

Компания обратилась в суд 22 февраля этого года. Заявление приняли к производству 4 мая. На 6 июня назначили первое заседание. Согласно информации из картотеки дел, рассмотрением займется судья Оксана Макарихина.

По данным kartoteka.ru, в управлении ТСЖ находится дом № 84/90 на ул. Зарубина (пересечение с ул. Чапаева). Председателем правления является Андрей Трошин.

С сентября 2017 года «Зарубинское» получило от «Т Плюс» 16 исков. Жильцы дома регулярно жалуются на завышенные тарифы и растущие долги перед ресурсоснабжающими организациями.

Дарья Васенина