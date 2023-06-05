Объекты в Удмуртии и других регионах получит ДОМ.РФ для реализации на торгах

Неиспользуемые федеральные участки и объекты в Удмуртии и еще шести регионах России получит ДОМ.РФ для реализации на торгах. Агентскими полномочиями организацию на очередном заседании наделила профильная правительственная комиссия, пишет «ТАСС». Общая площадь полученных объектов составляет порядка 70 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В частности, организации также выделят объекты в Москве, Адыгее, Алтайском крае, Иркутской, Липецкой и Оренбургской областях. Среди лотов помещения, здания, имущественные комплексы и объекты культурного наследия, а также незастроенные земельные участки.

Инвесторы смогут использовать их для строительства жилья и других целей. Работа нацелена на увеличение темпов ввода жилья и создание комфортной городской среды.