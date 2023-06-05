Челябинская компания получит 30 млн рублей от ФРП на производство гидроабразивных станков

Фонд развития промышленности (ФРП) Челябинской области выдаст ООО «Центр развития гидроабразивных технологий» (ЦРГТ, Челябинск) льготный заем в размере 30 млн руб. Предприятие планирует запустить серийное производство станков гидроабразивной резки и комплектующих к ним, сообщает пресс-служба ФРП региона.

Льготный заем планируется потратить на приобретение токарных и фрезерных станков для оснащения нового производственного цеха, который ЦРГТ уже построил без господдержки. Кроме того, деньги от ФРП направят на покупку сырья, в том числе сортового металлопроката, для производства пробных партий изделий.

Челябинское предприятие станет первым производителем станков гидроабразивной резки и комплектующих к ним в России. Ранее такое оборудование приобреталось в США и Европе, но сейчас поставки полностью остановлены. «Уже в следующем году мы планируем выпустить станок, в котором больше 80% деталей будут из отечественных материалов. И останавливаться на достигнутом мы не собираемся – продолжим разработку и совершенствование технологий. Наши станки подойдут для предприятий различных отраслей – от металлургии и машиностроения до пищевой промышленности, потому что технология гидроабразивной резки уникальна. Ею можно эффективно обрабатывать как металлы, так и другие материалы любой толщины», – комментирует главный инженер ООО «ЦРГТ» Максим Коклеев.

В результате реализации проекта на предприятии создадут восемь рабочих мест, семь из которых – высокопроизводительные. ФРП Челябинской области и Центр развития гидроабразивных технологий подпишут договор, фиксирующий обязательства сторон, после чего льготный заем перечислят на счета компании.

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