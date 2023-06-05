Следователи проверяют информацию об истязаниях в детском саду

В СУ СКР по Пермскому краю проводится доследственная проверка данных СМИ об истязании воспитателем малолетних в детском саду. Об этом сообщает сайт следственного управления. Сотрудники по указанию руководителя Дениса Головкина проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, господин Головкин осуществляет личный контроль за ситуацией.

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Ранее была распространена информация, что воспитатель детсада №419 кричит на детей, бьет их ладонями и тетрадкой. Родители обратились с жалобой к заведующей детским садом.