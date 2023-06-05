Обуховский завод поглотил два радиотехнических завода

АО «Завод радиотехнического оборудования» и АО «Ордена Трудового Красного Знамени ВНИИ радиоаппаратуры» прекратили деятельность в конце мая. Производители вошли в состав Обуховского завода, пишет 5 июня «Деловой Петербург».

Предприятия вместе с дочками «Алмаз-Антея» переехали на объекты Обуховского завода еще в 2021 году. Перенос и модернизация производств обошелся в 50 млрд инвестиций.

Оборонно-промышленный технопарк объединил в одном месте предприятия «Алмаз-Антея». Таким образом, Обуховский завод образовал единое юрлицо АО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз–Антей» — Обуховский завод». Его главой стал Михаил Подвязников.

Здания предприятий, оставшиеся после переезда, были куплены «Группой ЛСР» и RBI. Первым достался актив на Шкиперском протоке за 4,8 млрд руб., вторым — на Лермонтовской проспекте за 2,6 млрд руб.

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