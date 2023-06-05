Мошенники под видом сотрудников ФСБ похитили у жителя Краснодара 8 млн рублей

Перед судом предстанет группа граждан по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере и пособничестве в его совершении по предварительному сговору, сообщает в своем телеграме СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершил расследование уголовного дела в отношении троих мужчин в возрасте от 21 до 28 лет и 19-летней девушки.

По информации следствия, в ноябре 2022 года 27-летний мужчина решил завладеть денежными средствами своего приятеля, в отношения которого расследовалось уголовное дело. Сумма составляла 8 млн руб. Для осуществления своего плана злоумышленник привлек родственника и знакомых.

Группа представилась сотрудниками ФСБ и пообещала прекратить уголовное дело с помощью своих связей. А взамен злоумышленники потребовали от знакомого 8 млн руб. Потерпевший согласился на их предложение, однако сообщил об этом в краевое управление СКР.

Днем 8 декабря прошлого года один из обвиняемых получил от заявителя 500 тыс. руб. в качестве первой части требуемой суммы. Дальнейшую деятельность группы пресекли правоохранители. Два наиболее активных фигуранта были задержаны, двое других получили подписки о невыезде.

Следствие провело расследование в отношении обвиняемых. Была собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинением фигурантов в мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд.

Андрей Пугачев