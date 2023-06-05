Суд в Красноярске приговорил к реальному сроку директора наркологической клиники по делу о гибели пациентов при пожаре

Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрел уголовное дело директора наркологической клиники «Чистый город», где в сентябре 2020 года при пожаре погибли четыре пациента. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал «Новости судов красноярского края».

Директора медцентра Ольгу Бескровную признали виновной по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание некачественных услуг, приведших к гибели людей) и назначили срок один год семь месяцев колонии, который она уже отбыла в СИЗО и под домашним арестом, пока шло следствие и судебный процесс. Также ей запретили в течение трех лет заниматься оказанием платных медицинских услуг.

По информации прокуратуры края, «в нарушение требований законодательства обвиняемая организовала работу медучреждения в стационарном режиме с ночным пребыванием пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, а также не обеспечила соблюдение противопожарных норм». 17 сентября 2020 года в медцентре произошел пожар. В огне погибли четыре пациента, двум был причинен легкий вред здоровью, одному — моральный вред.

В мае 2022 года Красноярский краевой суд приговорил к 15 годам колонии 62-летнего Дмитрия Еремина, проходившего лечение в этой клинике. Расследование установило, что это он устроил пожар.

Согласно материалам дела, около четырех ночи Дмитрий Еремин поджег одежду и постельное белье, из-за чего в палате и прилегающих помещениях начался пожар, а сам сбежал. Причиной поджога, по версии следствия, стали неприязненные отношения Дмитрия Еремина с одним из соседей по палате, который громко храпел и мешал ему спать. По информации СКР, поджигателю инкриминировали убийство четырех человек (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ).

Константин Воронов, Новосибирск