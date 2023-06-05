Дилерский центр Mercedes-Benz освободил помещения для музея PERMM

Музей современного искусства PERMM подписал с компанией «Телта-МБ» договор об аренде здания на ул. Крисанова, 4, где у «Телты-МБ» ранее размещался дилерский центр Mercedes-Benz. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщила директор PERMM Наиля Аллахвердиева. Она отметила, что автосалон уже освободил помещения, прежняя вывеска со здания снята. Ранее сообщалось, что аренда бывшего автоцентра обойдется музею в 70 млн руб. в год (5,8 млн руб. в месяц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, с 2014 года музей PERMM арендовал здание бывшего торгового центра на бульваре Гагарина, 24, у холдинга «Сатурн-Р». В 2023 году стоимость аренды здания для музея увеличилась с 16 до 18 млн руб. (около 1,5 млн руб. в месяц). В январе этого года стало известно, что культурное учреждение переедет в здание автосалона «Телта-МБ».

Что касается дилерского центра Mercedes-Benz, то он временно разместится в помещениях административного здания через дорогу, на ул. Окулова, 75. В планах компании «Телта-МБ» — построить для продажи автомобилей бренда новые помещения. Здание на бульваре Гагарина, 24, «Сатурн-Р» в конце апреля выставил на продажу.