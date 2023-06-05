В Башкирии ищут новые препараты для масштабной борьбы с непарным шелкопрядом

Минлесхоз Башкирии запросил в Рослесозащите разъяснения по применению препаратов для борьбы с непарным шелкопрядом, об этом сообщил глава ведомства Марат Шарафутдинов на совещании в правительстве республики. Новые данные по использованию альтернативных методов уничтожения гусениц помогут предотвратить размножение в следующем году.

По словам Марата Шарафутдинова, проводить обработку на всей территории, где размножается непарный шелкопряд, запрещено. Под ограничения попадают лесные участки, расположенные вблизи населенных пунктов, детских летних лагерей и садовых товариществ.

Для борьбы с вредителем разрешено применять только два препарата, один из которых химический, второй — биологический.

«В этом году мы проводим только биологическую обработку»,— отметил министр.

От химпрепаратов в регионе решили отказаться после прошлогодних жалоб на гибель пчел, объяснил он.

В Башкирии за год площадь распространения непарного шелкопряда удалось снизить до 390 тыс. га. В 2022 году она достигала 650 тыс. га. Борьба с вредителем идет на территории 67 тыс. га в лесных массивах в Баймакском, Миякинском, Федоровском, Белебеевском и Бижбулякском районах.

Население беспокоит отсутствие листвы на деревьях, однако это не означает гибель растений, сообщил глава минсельхоза. В ближайшие 10-14 дней гусеницы прекратят питаться, и тогда появится вторичная листва.

Наталья Балыкова

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