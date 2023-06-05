Пермский производитель химикатов увеличил прибыль в два раза

ЗАО «Соленис Технолоджис» отчиталось о чистой прибыли за 2022 год в размере свыше 213,3 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия за прошлый год составила более 2,7 млрд руб. Это существенно выше показателей 2021 года, когда ЗАО отчиталось о чистой прибыли чуть выше 106,3 млн руб. и выручке в 1,97 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» занимается производством порошкообразных флокулянтов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и «Гознака». Продукция компании применяется также в нефтедобывающей, горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности. Компания входит в состав холдинга Solenis, контролируемого американской Platinum Equit. Производственная площадка ЗАО расположена на территории ФКП «Пермский пороховой завод».

Арбитражный суд Пермского края рассматривает сейчас иск «Солениса» к Росреестру — компания намерена обязать ведомство зарегистрировать договор аренды заводского цеха, ответчик не видит оснований для этого. В рамках данного спора Росимущество пытается обязать ЗАО покинуть территорию предприятия. В апреле руководство «Солениса» сообщило, что рассматривает возможность создания вместе с «Ростехом» совместного предприятия без иностранных участников.