Суд опубликовал перечень арестованного имущества Кирилла и Татьяны Бадиковых

Арбитражный суд Башкирии опубликовал мотивировочную часть определения о наложении обеспечительных мер на имущество Кирилла и Татьяны Бадиковых, ООО «Госстрой-менеджмент», Игоря Тюрина и Павла Степанова в рамках банкротного дела ООО «Высотки». Конкурсный управляющий компании Ильдар Ахметьянов в рамках заявления о привлечении контролирующих лиц «Высоток» к субсидиарной ответственности на 685,6 млн руб., попросил суд арестовать их имущество.

По решению суда, под арест, в частности, попали активы Кирилла Бадикова в Уфе – два нежилых помещения на улице Зорге и Большой Московской и три земельных участка на Сун-Ят-Сена. У Татьяны Бадиковой арестованы более 110 земельных участков в Булгаково, Уфе и Караидельском районе, нежилые помещения в Уфе, автомобиль Land Rover Range Rover и другие имущество. Активы остальных лиц, привлекаемых в субсидиарной ответственности, на которые наложены обеспечительные меры, в определении суда не перечислены.

ООО «Высотки» (входило в ГК «Госстрой»), принадлежащее экс-депутату горсовета Уфы Кириллу Бадикову, было признано банкротом в марте 2022 года. Компания возводило многоквартирный дом (литер 5а) в квартале, ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской, продолжением улицами Бехтерева в Уфе. Согласно договорам долевого участия, застройщик обязался ввести дом в эксплуатацию в конце 2017 года и передать квартиры не позднее 2019 года. Работы на объекте прекратились в 2019 году. Договоры долевого участия заключили 252 человек, которые заплатили в общей сложности около 700 млн руб.

Кириллу Бадикову предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при долевом строительстве многоквартирных домов.

Олег Вахитов

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