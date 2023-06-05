Суд перенес на 8 июня оглашение приговора вице-премьеру Башкирии Борису Беляеву

Ленинский райсуд Уфы перенес на 8 июня оглашение приговора вице-премьеру республики — министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву, главе минстроя региона Рамзилю Кучарбаеву, замначальнику ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамилю Сафину, начальнику отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурату Бикимбетову и экс-замглавы Кумертау Юрию Курову. Они обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году.

По версии обвинения, очистные сооружения стоимостью 95 млн руб. были построены с нарушениями и не могли эксплуатироваться, а обвиняемые якобы об этом знали. Тем не менее фигуранты, опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали акты приемки очистных сооружений.

Гособвинение запросило Борису Беляеву девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Рамзилю Кучарбаевы — восемь лет и десять месяцев.

Вину они не признают.

Венера Хисамова

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