Депутат ЗСК Борис Юнанов продолжает помогать своей малой родине

В селе Урмия Курганинского района открыли новый спортивный комплекс. Современный спортивный объект был построен в короткие сроки благодаря спонсорской помощи уроженца Урмии, депутата Законодательного Собрания Краснодарского края Бориса Юнанова и при поддержке администрации Курганинского района.



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Этот спортивный комплекс дети села Урмия ждали с нетерпением, ведь он позволит им заниматься единоборствами в таких же отличных условиях, как и в больших городах. Также на торжественном открытии присутствовали глава администрации Курганинского района Андрей Ворушилин, исполняющий обязанности главы Новоалексеевского сельского поселения Никита Картавченко и председатель Национально-культурной автономии ассирийцев Виктор Мурадов.

Во время открытия комплекса глава района Андрей Ворушилин вручил Борису Юнанову почётный знак «Меценат муниципального образования Курганинский район», а после официальной части мероприятия юные спортсмены продемонстрировали свои силы на ринге.

— Для меня это большая честь и стимул дальше вкладывать свои силы в развитие моей малой родины, но особенно приятно мне слышать слова благодарности от жителей и видеть их счастливые лица,— делится Борис Юнанов.

Напомним, что ранее в Урмии при поддержке мецената появились спортивная площадка и тренажёры на территории средней школы № 27, благоустроены сельский парк и территория памятника урмийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В планах у Бориса Юнанова строительство фельдшерско-акушерского пункта и реставрация сельского клуба.

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