В населенных пунктах Кубани произошли подтопления частных домов из-за ливней

Обильные осадки привели к подтоплениям в городах и селах Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края Следующая фотография 1 / 3 Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

По данным спасателей, в Лабинске затоплены 28 придомовых территорий. В пунктах временного размещения находятся 17 человек. В Новокубанском районе ливни привели к подтоплению трех частных участков. В Армавире 35 придомовых территорий затоплено, из них в 10 домовладений зашла вода. Также вода подошла к частным участкам в Гулькевичском районе, подтоплены 12 участков и один дом.

Подтопления также произошли в Кореновске и Абинском районе, но к утру 5 июня подтопления частных домовладений здесь нет.

«Всего к ликвидации последствий прохождения КНМЯ привлекается от РСЧС 181 человека и 94 единиц техники, из них от МЧС России – 78 человек и 28 единиц техники»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Ситуация на контроле Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Анастасия Назарова