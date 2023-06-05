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В населенных пунктах Кубани произошли подтопления частных домов из-за ливней

Обильные осадки привели к подтоплениям в городах и селах Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

По данным спасателей, в Лабинске затоплены 28 придомовых территорий. В пунктах временного размещения находятся 17 человек. В Новокубанском районе ливни привели к подтоплению трех частных участков. В Армавире 35 придомовых территорий затоплено, из них в 10 домовладений зашла вода. Также вода подошла к частным участкам в Гулькевичском районе, подтоплены 12 участков и один дом.

Подтопления также произошли в Кореновске и Абинском районе, но к утру 5 июня подтопления частных домовладений здесь нет.

«Всего к ликвидации последствий прохождения КНМЯ привлекается от РСЧС 181 человека и 94 единиц техники, из них от МЧС России – 78 человек и 28 единиц техники»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Ситуация на контроле Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Анастасия Назарова

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