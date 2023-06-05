На школьные столовые в Казани в этом году потратят 105 млн рублей

В этом году содержание школьных столовых в Казани обойдется в 105 млн руб. Об этом на деловом понедельнике сказала глава департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

По ее словам, более 50 млн руб. направят на новое оборудование, еще 20 млн руб. — на дополнительные элементы дизайна и декора четырех новых школ, которые запустят в 2023 году. Остальные средства пойдут на посуду, инвентарь, мебель и декор для других школ.

Госпожа Мухамедшина добавила, что для каждой новой школы в Казани готовят дизайн-проект с учетом уклона обучения.

"Ъ-Казань"