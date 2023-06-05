В Перми может открыться региональная юношеская планерная школа

Проект создания в Прикамье планерной школы для подростков вошел в число приоритетных идей национальной технологической инициативы «Аэронет». Как рассказал «Ъ-Прикамье» его автор, руководитель автономной некоммерческой организации «Центр проектов “Авиаторы”» Вадим Балдин, инициатива предполагает создание образовательной программы, событийную часть по популяризации планерного спорта, а также приобретение технического оборудования для обеспечения полетов. Речь идет о планере, лебедке для запуска, тросах и симуляторе. Также необходимо будет построить летную полосу и ангар для техники. По словам господина Балдина, для реализации проекта необходимо примерно 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Инициатива «Аэронет» реализуется при поддержке агентства стратегических инициатив через форумы «Точка кипения». Вадим Балдин отметил, что в Прикамье раньше было две сильные планерные школы, а к 2000-м годам не осталось ни одной. «Есть кружок по планерному спорту в Орджоникидзевском районе,— говорит господин Балдин,— но дети не летают на планерах, а только занимаются на тренажерах. По сути, традиции планерного спорта и движения планерных школ в крае утрачены и не имеют поддержки, несмотря на наличие Федерации планерного спорта Пермского края. Проект — это попытка возродить движение планерных школ в регионе».