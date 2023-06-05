В Челябинске в ДТП с тремя автомобилями пострадали шесть человек

На северо-западе Челябинска столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 июня, в 9:40 на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Kia K5 совершил столкновение с Land Rover, за рулем которого был 76-летний горожанин. Второй автомобиль после удара влетел в Infiniti.

В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь была оказана водителю и четырем пассажирам Kia, а также 75-летней пассажирке Land Rover. Некоторые из них госпитализированы. Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Челябинской Госавтоинспекции.

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