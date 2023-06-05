В Краснодарском крае в 2023 году трудоустроят 28 тысяч подростков

На Кубани 28 тыс. подростков будут трудоустроены в 2023 году. Среди них 22 тыс. (в возрасте от 14 до 18 лет) будут работать в летних лагерях. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Помимо этого подростки пополнят ряды курьеров, озеленителей, промоутеров. В основном дети будут работать в сфере ЖКХ, сельском хозяйстве, культуре и санаторно-курортной отрасли. Школьники получат выплаты из краевого бюджета по госпрограмме «Содействие занятости населения». Их размер будет составлять от 1,5 тыс. до 2,2 тыс. руб.
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