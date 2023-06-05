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обновлено 10:38

Экс-депутата заксобрания привлекают к административной ответственности за негативные отзывы о президенте РФ

Оппозиционного политика, экс-депутата заксобрания Пермского края Константина Окунева вновь привлекают к административной ответственности. Как сообщил господин Окунев в своем телеграм-канале, ему прислали повестку с требованием явиться в Дзержинский отдел полиции Перми для составления административного протокола. Нарушение закона полицейские усмотрели в одной из записей, опубликованной господином Окуневым в соцсети. По мнению полицейских, в записи господин Окунев негативно отозвался о президенте РФ Владимире Путине.

Это будет уже восьмой по счету протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Константина Окунева. Суды оштрафовали оппозиционера в общей сложности более чем на 280 тыс. руб.

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